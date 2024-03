Empresa de fibra ótica abre vagas de emprego em Cachoeiro

A Loga, operadora capixaba de internet, está com vagas de emprego para analista de redes, assistente de experiência do cliente, assistente comercial backoffice, estágios em almoxarifado e na Engenharia, executivo de vendas PME, instalador e reparador de redes, oficial de lançamento, operador de suporte técnico e redator (copywriter) em Vila Velha, motoboy em São Mateus e vendedor porta a porta (PAP) na Grande Vitória e em Cachoeiro de Itapemirim.

Vagas de emprego:

Para a vaga de analista de redes, é preciso formação superior em Redes de Computadores ou áreas correlatas, além de domínio em configuração de roteadores e vendors, sendo desejável ainda experiência na função e conhecimento em redes LAN/WAN, MPLS, engenharia de tráfego e protocolos de roteamento.

O selecionado irá prover suporte técnico, criar e manter procedimentos, realizar atendimentos de segundo e terceiro níveis, fazer análise de troubleshooting de backbone, balanceamento de tráfego e manipulação de protocolos de camada 2.

Já para o cargo de assistente de experiência do cliente, é necessário Ensino Médio completo, pacote Office e experiência na área de atendimento ao cliente e/ou ouvidoria. Entre as atribuições estão atendimento de ouvidoria e retenção de clientes, controle de atendimentos, telefônico e chat, análise e elaboração de relatórios e controle de processos internos relacionados aos serviços ofertados.

O interessado na oportunidade de assistente comercial backoffice precisa ter Ensino Médio completo e cursar Ensino Superior. Experiência na área comercial será um diferencial. O selecionado irá oferecer suporte ao time Comercial no processo de vendas, conduzir pesquisas de mercado, gerar relatórios de campanhas de vendas e participar da promoção de iniciativas comerciais com o time, além de monitorar e analisar KPIs definidos.

Em relação à vaga de estágio em almoxarifado, é necessário ter o ensino médio completo e estar cursando ensino técnico. As funções são realizar testes e identificar falhas em ONUs, limpar e embalar ONUs.

Já para o estágio em Engenharia é preciso ser estudante de Engenharia Elétrica, Civil ou de Produção ou cursos correlatos. O selecionado irá apoiar a elaboração de projetos de rede óptica e de atendimento de clientes, realizar documentação da rede, desenvolver planilhas de controle e relatórios e executar desenhos técnicos no Autocad.

O interessado no cargo de executivo de vendas precisa ter ensino médio completo ou estar cursando nível superior, além de experiência com pessoa jurídica. Dentre as atividades que executará estão a abordagem de clientes, a venda de planos, a participação em ações comerciais e o cumprimento de metas diárias.

Já o candidato à vaga de motoboy precisa ter o ensino médio e experiência na função, além de CNH A ativa e moto regularizada com baú. O selecionado atuará no recolhimento de materiais, na instalação e migração de novos equipamentos e no apoio às equipes de campo.

Para a oportunidade de instalador e reparador de redes, é necessário Ensino Médio completo e experiência na área. Entre as atribuições, estão o preparo de emendas de cabos ópticos, a realização de testes e a instalação, montagem e organização de equipamentos como switch, antenas, roteadores, etc.

Já para o cargo de oficial de lançamento, os pré-requisitos são Ensino Médio completo e experiência na área. O selecionado atuará na construção de redes ópticas de telecomunicações, execução de galerias, adequação de obras civis e elaboração de infraestrutura para redes de telecomunicações.

O interessado na vaga de operador de suporte técnico deve cursar Ciências da Computação, Tecnologia da Informação ou áreas afins e ter conhecimento da plataforma Windows, além de experiência em atendimento técnico ao usuário para solução de redes. O profissional fará o atendimento de solicitações técnicas e financeiras dos clientes de acordo com as definições e padronizações da gerência.

Para a oportunidade de redator, é necessário ensino superior em Jornalismo, Marketing ou áreas correlatas, experiência como copywriter, redator ou funções similares e habilidade para redigir textos criativos. O profissional será responsável pela escrita e revisão de postagens de blog, criação de textos promocionais para anúncios on-line, banners, folhetos, redes sociais e conteúdos de Inbound Marketing, além de atender demandas internas e ser o interlocutor com assessorias, imprensa e conteúdos institucionais.

Já para as vagas de emprego para vendedor porta a porta (PAP) é preciso que o candidato tenha ensino médio completo, experiência com vendas, habilidade de comunicação e

disponibilidade para viagens. O vendedor PAP realiza abordagem de clientes porta a porta, venda de planos, ações comerciais e captação de leads.

Salário

A Loga oferece salário compatível com o mercado e benefícios como alimentação, planos de saúde e odontológico, vale-transporte, seguro de vida e auxílio-farmácia. Interessados devem enviar currículo para [email protected] com o nome da função no assunto.

Mais informações podem ser obtidas em https://loga.net.br/trabalhenaloga/.