ES 500 Anos: governo realiza oficinas regionais no Sul do Estado

O Governo do Estado do Espírito Santo, em parceria com o setor produtivo por meio do ES em Ação, realiza, nos meses de março e abril, dez oficinas regionais para a construção do plano de desenvolvimento de longo prazo “ES 500 Anos”. O objetivo do plano é construir, de forma colaborativa com a sociedade civil e demais organizações, uma visão de futuro estratégica, desafiadora, consistente, sustentável e desejável para o Estado com o horizonte em 2035, ano em que serão celebrados os 500 anos da colonização do Solo Espírito-Santense.

Os primeiros encontros regionais acontecem nas microrregiões Central Sul, no dia 5 de março, no município de Cachoeiro de Itapemirim, e Caparaó, no dia 06 de março, em Alegre, sempre a partir das 13h30.

As oficinas regionais reúnem representantes do Governo do Estado, das prefeituras, da Assembleia Legislativa, do Judiciário e demais poderes constituídos, além de sindicatos, federações e outras instituições do setor produtivo, da academia, do terceiro setor, da sociedade civil organizada e demais organizações representativas. Trata-se de uma oficina de trabalho em que será debatida a realidade da microrregião, tendo como base potencialidades e anseios já mapeados, além de novos desafios sugeridos.

Para o secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc, o trabalho construído pelo Espírito Santo nos últimos anos resultou em uma consolidada cultura de planejamento de longo prazo. “O ES 500 Anos apresenta como uma de suas premissas que os debates e documentos já existentes – tanto em âmbito regional quanto temático – sejam incorporados aos trabalhos técnicos do Plano. Estamos realizando agora os debates regionais, que têm como base as diretrizes dos planos construídos no âmbito dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento (DRS). Afinal, é necessário respeitarmos as particularidades de cada uma das dez microrregiões, suas potencialidades e desafios”, ponderou.

O trabalho realizado nas microrregiões e a sua importância foram destacados pelo diretor-presidente do ES em Ação, Nailson Dalla Bernadina. “A partir das agendas de trabalho, vamos conseguir circular por todo o Espírito Santo e ouvir a sociedade sobre suas perspectivas de futuro. As impressões vão gerar subsídio para que possamos apontar as vocações e tendências que serão consolidadas nas análises estratégicas regionais que irão compor o plano”, frisou.

As próximas oficinas regionais acontecem nos dias 20 e 21 de março em Linhares (microrregião Rio Doce) e São Mateus (microrregião Nordeste), respectivamente.

O ES 500 Anos

Anunciado em dezembro, o Plano de Desenvolvimento ES 500 Anos será uma construção fruto da inteligência coletiva capixaba. Dessa forma, as atividades de elaboração do plano contarão com a participação dos governos Estadual e municipais, dos demais Poderes Públicos, federações, setor produtivo, academia, terceiro setor, sociedade civil organizada e demais organizações representativas, em oficinas regionais e seminários temáticos e com atenção às particularidades de cada uma das dez microrregiões capixabas.

O documento também vai agregar diagnósticos produzidos por diferentes instituições e pelo poder público, além de revisitar metas e indicadores estabelecidos pelo plano de desenvolvimento de longo prazo atualmente existente, o ES 2030. Para isso, o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) realizou uma análise situacional do ES 2030. O estudo apontou o cenário encontrado na ocasião de elaboração do plano, os fatores limitadores ou impulsionadores, além dos avanços, desafios superados e novos desafios mapeados.