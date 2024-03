Especialistas alertam para os riscos do calor intenso dos próximos dias

Você sabe quais são os riscos do calor intenso? O Brasil enfrenta mais uma onda de calor e o Espírito Santo segue sofrendo com as altas temperaturas. Nos próximos dias, os termômetros devem apresentar temperaturas até 5ºC superiores àquelas consideradas normais para a época.

A primeira parte dessa onda de calor aconteceu entre os dias 11 e 15 de março, afetando principalmente a região Sul do país. Mas uma nova fase teve início nesse sábado, atingindo os estados do Sudeste e do Centro-Oeste.

De acordo com o Climatempo, o calor forte segue até essa quarta-feira (20), último dia do verão. Em Vitória, estima-se que os termômetros marquem até 37º ao longo dessa semana. Não há previsão de chuvas.

O fenômeno é consequência da formação de bloqueios a atmosféricos que inibem a formação de nuvens carregadas, mantendo o clima seco e em constante aquecimento. Especialistas alertam que o calor intenso aumenta os riscos de desidratação, insolação e de agravamento de doenças cardiorrespiratórias.

Riscos do calor intenso

O cardiologista e professor do IDOMED, Jober Teixeira Bastos explica que o calor em excesso provoca a dilatação dos vasos sanguíneos, o que pode reduzir a pressão arterial. Por outro lado, a perda excessiva de líquido ou a realização de atividades que exigem grande esforço, típicas da época, podem aumentar os riscos para o coração. O médico enfatiza a importância de ingerir alimentos leves e vestir roupas adequadas para minimizar os impactos do calor no corpo.

“Por esse motivo, é necessária uma atenção especial com a hidratação, para que o corpo não sofra tanto nos períodos de calor intenso e nem corra o risco de desidratar. Além da atenção especial com a hidratação, é recomendável a ingestão de alimentos leves e a utilização de roupas adequadas à estação”, diz o cardiologista.

A sede não é o único sinal de que o corpo precisa de mais água. O indivíduo também pode apresentar intestino preso, pele seca, inchaço (retenção de líquido), fome, cansaço, fadiga e dores de cabeça. Em geral, o ser humano perde todos os dias aproximadamente dois litros e meio de água eliminados pela urina, fezes, saliva e suor. Em dias de muito calor, esse volume pode ser ultrapassado – o que exige a adequada reposição de líquidos com a ingestão de mais água.

Alimentação balanceada

A nutricionista Carolina Sousa, explica que alimentos gordurosos e frituras devem ser evitados nos dias de maior calor ou ainda antes das atividades. “Alimentos gordurosos costumam deixar a digestão mais lenta, piorando sintomas como mal-estar e fadiga, sensações comuns em dias de calor e de atividades. Salgados, frituras e outros petiscos também são ricos em sal e favorecem a retenção hídrica”, diz a nutricionista.

Apostar em consumo de alimentos e bebidas saudáveis é o trunfo para aproveitar os dias de calor sem percalços. A nutricionista ressalta ainda que, para quem quiser variar um pouco na hora de se hidratar sem fugir do saudável, existem opções refrescantes e deliciosas. “Dá para aromatizar a água com hortelã, aproveitar os chás gelados, de preferência à base de ervas, flores e especiarias e sem açúcar, e – é claro – provar uma água de coco”.