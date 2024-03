Escolas destruídas: Vargem Alta suspende aulas por tempo indeterminado

Vargem Alta está entre os municípios atingidos pelas fortes chuvas que caíram no Sul do Espírito Santo neste fim de semana.

Além de deslizamento de terras, a cidade também teve enchentes que provocaram destruição por onde passaram como, por exemplo, nas escolas municipais.

Por conta das condições em que se encontram algumas instituições, bem como o foco em dar assistência às vítimas do temporal, a Prefeitura de Vargem Alta comunicou a suspensão das aulas até que a situação volte a normalidade.

“A Secretaria Municipal de Educação de Vargem Alta, informa que as aulas das escolas municipais, EMEB Alzira Gomes e CMEI Vale da Lua, estarão suspensas, a partir de segunda-feira (25), por período indeterminado, conforme Decreto Municipal nº 5183/24”, comunicou por meio de nota.

