Espírito Santo ainda tem risco de chuva forte neste domingo (24)

Neste domingo (24), a frente fria se afasta do litoral capixaba, mas uma área de baixa pressão atmosférica vai se organizar e vai manter as condições para a formação de mais áreas de instabilidade no Espírito Santo.

Chove em vários momentos ao longo do dia por todo sul capixaba, variando de moderada a forte intensidade.

Ainda há risco para tempestades associadas a chuva volumosa nas áreas de divisa com o Norte Fluminense, mas apenas de forma pontual.

No centro-norte capixaba, a chuva acontece em forma de pancadas acompanhadas de raios a partir da tarde, como é comum no verão.

As rajadas de vento variam entre 40 e 50 km/h, perdendo força ao longo do dia.

Previsão para segunda-feira (25)

Na próxima segunda-feira (25), com o afastamento da área de baixa pressão atmosférica, a nebulosidade diminui e o risco de temporais também. O sol aparece entre algumas nuvens ao longo do dia e o tempo fica abafado. Durante a tarde há condições para chuvas isoladas e passageiras, com baixo potencial para tempo severo.

Fonte: Climatempo