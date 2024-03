Espírito Santo cria mais de 3 mil postos de trabalho

De acordo com os dados divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, por meio do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo CAGED), em janeiro de 2024 foram criados +3.616 postos de trabalho celetistas no Espírito Santo.

Segundo análise do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), o quantitativo é equivalente a um aumento de +0,41% do estoque de empregos, com relação ao mês anterior. No acumulado em 12 meses foram criados +36.440 vínculos formais no Espírito Santo.

Na análise da geração de empregos nos últimos 13 meses, o mês de janeiro de 2024 teve crescimento maior que o resultado do saldo de empregos de janeiro de 2023 (+1.706). Porém, na série histórica, todos os resultados foram positivos, com exceção do mês de dezembro de 2023 (-6.747).

Entretanto, o resultado mais expressivo ocorreu no mês de maio de 2023 (+13.573).

Atividades econômicas

Dentre as atividades econômicas do Espírito Santo, mostradas na Tabela 2, quatro dos cinco setores elencados apresentaram desempenho positivo: Agropecuária (+48), Indústria Geral (+893), Construção (+1.191), Comércio (-560) e Serviços (+2.044). No Brasil, o mesmo padrão se repete: Agropecuária (+21.900), Indústria Geral (+67.029), Construção (+49.091), Comércio (-38.212) e Serviços (+80.586).

No Espírito Santo, o setor de Serviços apresentou perda de vínculos em dois dos seis subsetores elencados. Entre eles apontam-se Alojamento e alimentação (-241) e Transporte, armazenagem e correio (-75) os únicos que apresentaram diminuição de postos de trabalho.

O destaque positivo ocorreu em Administração pública, defesa e seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais, com o crescimento de +1.237 vínculos.

No setor de Indústria Geral, os subsetores da Indústria Extrativa (+29), Indústria de Transformação (+835) e Água, Esgoto, Atividades de Gestão de Resíduos e Descontaminação (+34) tiveram resultados positivos. No entanto, o subsetor de Eletricidade e Gás (-5) teve redução de vínculos.

Quanto ao Brasil, no setor de Serviços, quatro dos seis subsetores variaram positivamente. Os resultados negativos ocorreram nos subsetores de Serviços domésticos (-4) e Alojamento e alimentação (-4.375).

No setor da Indústria Geral, três subsetores apresentaram resultados positivos. Destes, o destaque foi na Indústria de transformação (+65.763) e a exceção ocorreu no subsetor de Eletricidade e Gás (-115).

Trabalho nas Unidades da Federação

Em janeiro de 2024, 25 das 27 Unidades da Federação (UFs) apresentaram variação positiva de vínculos formais. Maranhão (-0,13%) e Acre (-0,03%) foram os únicos que apresentaram resultados negativos. Por outro lado, Mato Grosso (+1,88%), teve o melhor desempenho neste mês. O Espírito Santo (+0,41%) ficou em 10o lugar, pouco acima da média brasileira (+0,40%).

Entre os municípios capixabas com mais de 30.000 mil habitantes, os melhores desempenhos do saldo líquido, ocorreram em Vila Velha (+1.001), Vitória (+618) e Serra (+563). Por outro lado, as maiores perdas de vínculos, em janeiro de 2024, aconteceram em Conceição da Barra (-112), Castelo (-54) e Baixo Guandu (-40).