Espírito Santo receberá 129 obras do Novo PAC

O Espírito Santo será contemplado com 129 obras do Novo PAC – Programa de Aceleração do Crescimento. De acordo com o senador Fabiano Contarato (PT), somente para a área da educação serão cerca de 83 realizações.

“O governo Lula assumiu o compromisso de trabalhar por quem mais precisa e está empenhado em reconstruir o Brasil e resgatar a dignidade do nosso povo!”, afirma o senador.

Entre os investimentos do programa do Governo Federal previstos para a educação capixaba estão um Instituto Federal (Ifes) para Muniz Freire. Também contempla 36 escolas; 20 escolas de tempo integral e 27 novos ônibus escolares.

Já para a saúde, conforme aponta o parlamentar, serão aproximadamente 37 ações. Entre elas, 26 Unidades Básicas de Saúde (UBS); 6 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e 5 Unidades Odontológicas Móveis (UOM).

Nas áreas do esporte e cultura, Espírito Santo deve receber do Novo PAC 6 centros culturais (CEUs) e 3 Espaços Esportivos Comunitários.

Outras 9 obras estão previstas para a infraestrutura social.

Conheça o Novo PAC

O Novo PAC é um programa de investimentos coordenado pelo governo federal, em parceria com o setor privado, estados, municípios e movimentos sociais. Todo o esforço conjunto é para acelerar o crescimento econômico e a inclusão social, gerando emprego e renda, e reduzindo desigualdades sociais e regionais.

O programa está organizado em Medidas Institucionais e nove Eixos de Investimento.

Dessa forma, as Medidas Institucionais são um conjunto articulado de atos normativos de gestão e de planejamento que contribuem para a expansão sustentada de investimentos públicos e privados no Brasil.

Os Eixos de Investimento são as grandes áreas de organização do programa que reúne todas as obras e serviços destinados à população.

O Novo PAC vai investir R$ 1,7 trilhão em todos os estados do Brasil. Deste total, R$ 1,4 trilhão até 2026 e R$ 320,5 bilhões após 2026.

Portanto, os investimentos do programa têm compromisso com a transição ecológica, com a neoindustrialização, com o crescimento do País e a geração de empregos de forma sustentável.