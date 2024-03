Espírito Santo registra recorde no número de transplantes

O Estado do Espírito Santo comemora um marco significativo na saúde, com um aumento expressivo no número de transplantes realizados.

Segundo um levantamento da Central Estadual de Transplantes do Espírito Santo (CET-ES), houve um crescimento ao longo dos últimos seis anos, com um recorde de 142 transplantes realizados em 2023.

Porém, em 2018, o Estado registrou um total de 103 transplantes, seguido de 134 no ano seguinte. Já em 2020, devido à pandemia da Covid-19, os números tiveram uma queda e foram realizados apenas 85 procedimentos, o menor quantitativo do período.

Entretanto, Em 2021, mesmo ainda em pandemia, o número de procedimentos aumentou, chegando a 108 transplantes, seguido de 104 no ano de 2022. Em 2023, houve um aumento de 38%, totalizando 142 transplantes de órgãos em todo Estado.

Este ano, até esta sexta-feira (15), Espírito Santo realizou um total de 77 transplantes de órgãos e tecidos. Também até esta sexta-feira (15), 2.393 pacientes aguardam por um órgão e tecido no Estado, sendo 1.201 para rim, 1.151 para córnea, 35 para fígado e seis à espera de um coração.

Como ser um doador de órgãos

No Brasil, a captação dos órgãos para transplante ocorre após a autorização de um familiar do doador.

Portanto, é fundamental que haja um diálogo claro e objetivo com os familiares sobre o desejo de ser um doador de órgãos em caso de morte. “Para que tenhamos mais doadores, é necessário o engajamento de toda a sociedade com a causa. Por isso, reitero a necessidade de hoje mesmo conversar com seus familiares e deixar claro o seu desejo de ser um doador de órgãos. Com esse gesto, você salvará muitas vidas no findar do seu ciclo de vida”, explicou a coordenadora da Central Estadual de Transplantes, Maria Machado.

Para mais informações sobre a doação de órgãos, acesse aqui.