Estragos: queda de muros, barrancos e árvores são registrados em Muqui

Muqui está entre as cidades atingidas pelo temporal que caiu no Sul do Espírito Santo na madrugada deste sábado (23).

Nas redes sociais da prefeitura da cidade, há relatos de houve deslizamento de terra, queda de muros e árvores. Não há informações sobre vítimas.

De acordo com a administração municipal, equipes de limpeza e da Defesa Civil foram deslocadas para a retirada de entulhos e outros destroços que possam atrapalhar o escoamento da água.