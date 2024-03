Estudo revela registros inéditos de três espécies de formigas no ES

Três espécies de formigas do gênero Cylindromyrmex tiveram sua distribuição na Mata Atlântica atualizada, após registros em 13 municípios capixabas: Santa Teresa, Vila Valério, Sooretama, Linhares, São Roque do Canaã, Pancas, Itaguaçu, Santa Maria de Jetibá, Domingo Martins, Santa Leopoldina, Alfredo Chaves, Guarapari e Itapemirim.

As espécies C. brasiliensis, C. brevitarsus e C. longiceps não eram conhecidas para o Espírito Santo até a publicação de artigo, no último dia 26 de fevereiro, na revista internacional “Sociobiology”, assinado por três pesquisadores do Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA): Jorge Souza, Ricardo Vicente e Pedro Bartholomay.

O estudo da ocorrência dessas três espécies nas florestas capixabas começou de forma inusitada. O pesquisador Jorge Souza coletou indivíduos no prédio onde morava, no centro de Santa Teresa/ES, e também na Estação Biológica de Santa Lúcia, no mesmo município, onde muitos pesquisadores do INMA realizam trabalhos de campo.

A partir dessa coleta, os entomólogos – especialistas dedicados ao estudo dos insetos – empreenderam uma busca meticulosa nas coleções biológicas do Espírito Santo e de São Paulo. Contudo, esse esforço resultou na identificação de 71 registros relacionados ao estado capixaba.

Dos registros de Cylindromyrmex, 93% foram encontrados em áreas florestais e os outros 7% foram avistados em áreas urbanas. No entanto, as espécies estão predominantemente distribuídas em áreas montanhosas da região.

Aliás, os espécimes foram coletados entre 2003-2023 e estavam depositados nas coleções entomológicas, sem identificação na maioria dos casos.

Três espécies de formiga

Contudo, as três espécies identificadas são predadoras e “inquilinas” de cupinzeiros. Têm um corpo cilíndrico, razão do nome Cylindromyrmex, característica que facilita seu comportamento críptico. Essas formigas vivem em ambientes subterrâneos, habitando, principalmente, cavidades e galhos ocos.

A coleta dessas espécies é rara. Geralmente só ocorre durante os meses mais quentes e em períodos chuvosos. Isso sugere uma preferência por voos nupciais no verão e em áreas urbanas próximas a florestas, como observado na cidade de Santa Teresa/ES.

“A redescoberta do gênero Cylindromyrmex para o Espírito Santo destaca a necessidade contínua de pesquisa e atualização do conhecimento sobre a biodiversidade. Até em biomas extensivamente estudados, como a Mata Atlântica. Portanto, esse estudo contribui com o conhecimento sobre a distribuição do gênero para o Brasil. Aliás, isso fornece novos dados sobre a diversidade e distribuição desses insetos”, destaca Jorge Souza.

A pesquisa ressalta a importância da curadoria e publicação eficientes de dados científicos, com o objetivo de minimizar a lacuna entre a coleta e a descrição oficial de espécies depositadas em coleções entomológicas.