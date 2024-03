Festa das Canoas: evento conta com programação religiosa e cultural

A Paróquia Santíssima Trindade de Marataízes realiza a partir desta quinta-feira (7) a 114ª Festa das Canoas. Promovida em homenagem ao Divino Espírito Santo e à Nossa Senhora da Penha todo segundo domingo do mês de março há 114 anos, o evento é organizado com o apoio da Prefeitura de Marataízes.

Além da parte religiosa, o evento contará com uma programação cultural. A expectativa é de encerramento com a participação dos pescadores e fiéis na tradicional Festa das Canoas, iniciada em 1910.

História da Festa das Canoas

A tradição da Festa das Canoas começou no ano de 1910, sempre no segundo domingo de março. Ela surgiu a partir de uma promessa feita pelos pescadores da época ao Divino Espírito Santo e a Santa Padroeira do Município, Nossa Senhora da Penha.

Segundo a história, pescadores, movidos pela fé, acreditavam que a pesca voltaria a ser farta a partir da intercessão a Deus através do Divino Espírito Santo e fizeram uma promessa.

Anos mais tarde a imagem de Nossa Senhora da Penha foi inserida nas festividades. Com o atendimento das preces, passaram a louvar a Deus com a festa, realizando uma procissão marítima pela Praia Principal, desfile da Bandeira do Divino e a tradicional Missa dos Pescadores.

Confira a programação:

Quinta-feira (07/03):

18h – Abertura/Terço

19h – Celebração da Palavra

20h – Banda Guardiões do Corso

Sexta-feira (08/03):

18h30 – Terço

19h – Celebração da palavra

20h – Banda Vixland

Sábado (09/03):

15h – Apresentação Cultural

18h30 – Adoração

19h – Adoração da palavra

20h – Apresentação cultural

Domingo (10/03):

8h – Terço

9h – Santa Missa

10h40 – Benção e Procissão Marítima

19h – Santa Missa

20h – Show do Ministério nos Braços da Mãe