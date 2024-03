ExpoSul: concurso leiteiro reúne animais que valem mais de R$ 200 mil

Duas das atrações e tradições da ExpoSul são o concurso leiteiro e a exposição ranqueada das raças Gir e Girolando. Essas competições reúnem animais superestrelas, que demandam cuidados especiais. Os animais que participam da exposição usam, por exemplo, xampu especial, “pretinho” nos cascos e até glitter para ficarem mais vistosas aos olhos dos jurados.

Na edição 2024 da ExpoSul Rural, que será realizada na primeira semana de abril, no Parque de Exposições de Cachoeiro de Itapemirim, a expectativa é que concurso leiteiro e a exposição reúnam 550 animais, alguns deles chegando a valer mais de R$ 200 mil.

Nos concursos leiteiros tradicionais, ganham os animais que produzem a maior quantidade de leite, que é medido em quilos, e os proprietários das vacas vencedoras recebem premiação em dinheiro. Serão 40 mil reais para as diversas categorias. Já no concurso do gado Gir Leiteiro, a premiação é feita com troféus e medalhas, mas o grande valor para o criador é o ranqueamento, ou seja, a pontuação no ranking dos melhores animais do país.

ExpoSul terá também exposições

Já nas provas de pista das raças Girolando e Gir Leiteiro, as chamadas exposições ranqueadas, há outros critérios de pontuação. São considerados, basicamente, cinco tópicos: aparência geral, órgão secretores de leite, os chamados caracteres leiteiros, a capacidade do corpo e o sistema mamário. Na aparência geral, são avaliadas características como o grande desenvolvimento das veias mamárias e do tronco em proporção ao tamanho do animal. São analisados, ainda, aspectos relacionados ao temperamento da vaca e a estética e beleza do animal.

Com relação aos chamados “órgãos secretores de leite”, são analisados, por exemplo, o tamanho, a qualidade e a forma do “úbere” (órgão da vaca onde ocorre a produção de leite) e as tetas das vacas. A avaliação dos órgãos é que vai indicar se o animal tem estrutura suficientemente adequada e balanceada para suportar a alta produção leiteira. Quanto aos “caracteres leiteiros”, avalia-se, entre outros, pescoço, vértebras, costelas, ancas e coxas.

Além do concurso leiteiro e das exposições ranqueadas das raças Gir e Girolando, serão realizadas uma mostra não competitiva de gado de corte e as provas de cavalo no Circuito Equestre: Laço Campista, Ranch Sorting e a especializada Mangalarga Marchador.

“A pecuária de leite, carro chefe do agro sul capixaba, passa por momentos de desafios e precisa muito destes encontros entre produtores, governos, indústria e cooperativas. Na Exposul Rural, ela vem com sua expressão máxima, a ranqueada Gir e Girolando e o tradicional concurso leiteiro, que une as famílias e dá aos produtores de leite uma chance gigante de troca de ideias”, expressa o presidente do Sindicato Rural.

Previsão de mais de 100 mil visitantes

Com a previsão de mais de 100 mil visitantes e um volume de negócios superior a R$ 40 milhões, a 5ª edição regular da ExpoSul Rural vai reunir exposição de animais e máquinas, implementos e serviços agrícolas, agroindústria, artesanato, culinária e programação técnica com as temáticas rural e ambiental. O lema do evento é “Negócios, Sustentabilidade, Tecnologia e Inovação.

Os primeiros três dias serão exclusivos para o setor pecuário. De 4 a 7 de abril, abrem-se os portões para o público, com uma programação gratuita voltada não só aos produtores rurais, mas também à população em geral que deseja conhecer mais sobre o campo. Serão cerca de 600 expositores (20% a mais que em 2023), entre produtores rurais, micro e pequenos empreendedores e instituições públicas e privadas. A edição 2024 do evento ocupará o dobro de área do ano passado, incluindo tendas e áreas abertas, entre pistas para cavalos e outras atividades ao ar livre. Ao todo, a área da ExpoSul Rural será de mais de 50 mil m².

O evento tem o agro como principal eixo e agrega agroindústrias, agroturismo, máquinas e equipamentos, energia solar, soluções em irrigação, consultorias, cooperativas e bancos, oferecendo ao produtor rural todas as possibilidades de conhecimento, negócios e trocas de experiências. A ExpoSul Rural abre espaço também para micro e pequenos empreendedores dos setores de alimentação, diversão e artesanato. Palestras e minicursos vão acontecer em um auditório climatizado e na Arena aberta, que receberá também apresentações culturais.

Gastronomia também será destaque

A presença dos chefs de cozinha e da gastronomia regional continua com força, em aulas-show que envolvem ingredientes capixabas, agroindústrias e a cultura do Estado. Para o público infanto-juvenil, serão inúmeras as atividades, como a tradicional fazendinha educativa (com uma réplica do meio rural), a Trilha Ecológica, jogos ambientais, uma feira do segmento pet e um espaço para adoção de cães.

A ExpoSul Rural é uma realização do Sindicato Rural e da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim. Entre os parceiros, destacam-se Faes/Senar/Sindicatos, as cooperativas Selita e Sicoob, Cacal e Cafesul, a OCBES, Banestes e o Governo do Estado do Espírito Santo

Serviço

ExpoSul Rural 2024

Data: de 4 a 7 de abril (quinta a domingo)

Horário: quinta e sexta-feira, das 13h às 21h30; sábado, das 10h às 22h; domingo das 10h às 16h

Local: Parque de Exposições “Carlos Caiado Barbosa” – Rod. Cachoeiro x Muqui, KM 01, Cachoeiro de Itapemirim

Entrada e estacionamento: 1 kg de alimento não perecível