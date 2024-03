Facebook e Instagram estão fora do ar nesta terça-feira (5)

Facebook e Instagram ficaram fora do ar, nesta terça-feira (5). As duas redes sociais ainda apresentam instabilidade, até o momento da publicação desta matéria.

Sem previsão para as redes voltarem ao normal, a “queda” aconteceu por volta das 12h30. No momento, mais de 19 mil reclamações de usuários do Instagram no Brasil já foram registradas. Já o Facebook, por volta de 27 mil reclamações.

O problema também foi relatado em outros países. No Reino Unido, mais de 150 mil reclamações sobre a queda do Instagram, e mais de 25 mil para o Facebook. No Estados Unidos, mais de 40 mil reclamações sobre o Instagram e mais de 200 mil para o Facebook.

