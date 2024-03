Felicidade em meio ao prejuízo: advogado comemora vida da mãe em Mimoso

Após os estragos provocados pelo temporal, as famílias de Mimoso do Sul agora tentam se recompor para reconstruir a vida. Apesar dos prejuízos, é possível ouvir relatos de felicidade e superação.

“É uma situação muito delicada. O município nunca passou. Uma quantidade água que a gente nunca presenciou em Mimoso. A gente conversa com os idosos. Eu perdi dois escritórios. Mas, graças a Deus, eu ter salvado a vida da minha mãe. Para mim, prejuízo material é o de menos. A gente tendo vida e saúde para trabalhar, a gente corre atrás”, afirma o advogado Ricardo Santurini.

O advogado ainda lamenta a situação de pessoas que não tiveram a mesma oportunidade que ele e encontram-se desamparadas e enlutadas porque perderam parentes e amigos.

“O comércio todo perdeu. Todo o centro de Mimoso acabou. Infelizmente muitas pessoas perderam vidas, isso que é o mais triste do município. Muitas pessoas que moram na região ribeirinha tiveram que sair de barco. Pessoas que moravam sozinhas, infelizmente, não conseguiram se salvar. A gente tem que agradecer a Deus e nos unirmos para a gente ter força e reconstruirmos a cidade. Não vai ser uma situação tão simples”, lamenta.

Consequências do temporal

A forte tempestade que atingiu a região Sudeste, na madrugada do último sábado (23), deixou a cidade de Mimoso do Sul embaixo d’água.

De acordo com a Defesa Civil estadual do Espírito Santo, o município recebeu 228 mm de volume de chuva, nas últimas 24 horas. Já Bom Jesus do Norte, no extremo Sul capixaba, recebeu 295.4 mm de chuva.

No total, já foram contabilizados 20 mortos por causa do temporal. Destes, 18 são de Mimoso do Sul e 2 de Apiacá.