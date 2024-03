Em Brasília, Casagrande viabiliza ações para recuperar cidades no ES

Com objetivo de viabilizar recursos para a reconstrução das cidades atingidas pelo temporal no Sul do Espírito Santo, o governador Renato Casagrande (PSB) realiza reuniões com ministérios, nesta terça-feira (26), em Brasília.

“Iniciando o dia em Brasília! Nossa principal pauta é o encontro com o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, para tratar das ações de recuperação dos municípios afetados pelas chuvas no ES”, afirmou o chefe do Poder Executivo estadual.

A agenda ainda conta encontros com parlamentares e outros ministros.

“Também nos reuniremos com os governadores do Sul e Sudeste, com os Ministros @Haddad_Fernando e Lewandowisk, o Presidente do Congresso @rodrigopacheco e o presidente da Câmara @ArthurLira_. Vamos juntos em busca de soluções para nossos estados!”, afirma.

Temporal no Sul do ES

A forte tempestade que atingiu a região Sudeste, na madrugada do último sábado (23), deixou a cidade de Mimoso do Sul embaixo d’água.

De acordo com a Defesa Civil estadual do Espírito Santo, o município recebeu 228 mm de volume de chuva, nas últimas 24 horas. Já Bom Jesus do Norte, no extremo Sul capixaba, recebeu 295.4 mm de chuva.

No total, já foram contabilizados 20 mortos por causa do temporal. Destes, 18 são de Mimoso do Sul.