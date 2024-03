Festa da Penha: pacotes turísticos para maior festa religiosa do ES

Entre os dias 31 de março a 8 de abril, acontece a 454ª edição da Festa da Penha. Uma tradicional celebração religiosa dedicada à Nossa Senhora da Penha, padroeira do Estado do Espírito Santo. Para proporcionar uma experiência turística e religiosa durante os festejos da padroeira, o Sesc Espírito Santo está oferecendo diversos pacotes de viagens para turistas de fora do Estado e para os capixabas.

Com condições de pagamento facilitadas e valores diferenciados para trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, os pacotes podem sem parcelados em até 10 vezes, sem juros. Disponibilizando hospedagem nas unidades hoteleiras do Sesc, os pacotes incluem transporte rodoviário, executivo categoria turismo. Translado para Romaria dos Homens, translado para Romaria das Mulheres, kit lanche a bordo, camisa oficial do Sesc para a Festa da Penha e guia credenciado Mtur.

Os pacotes oferecidos também possuem programação do turismo receptivo com saída de vários estados do Brasil, como: Minas Gerais, Porto Alegre e Distrito Federal, na qual poderão trazer os seus grupos para se hospedar em uma das nossas unidades.

Os hóspedes que já estejam nas unidades hoteleiras do Sesc e tenham interesse em conhecer a Festa da Penha, terão a possibilidade do serviço de translado do hotel até o município de Vila Velha.

Sobre a Festa da Penha

A Festa da Penha é a terceira festa Mariana mais populosa do Brasil, tem uma notável relevância no seguimento do turismo religioso, atraindo fiéis capixabas e turistas de diferentes partes do Brasil, em sua programação se destacam as procissões, missas e atividades culturais.

Serviço:

Pacotes de Turismo Sesc para a Festa da Penha 2024

Data: 5 a 8 de abril

Vendas: https://sesc-es.com.br/servicos/programacao/

Informações: WhatsApp – (27) 99771-2150 / Telefone – (27) 3194-0340 / [email protected]

Site: https://sesc-es.com.br/turismo-religioso/