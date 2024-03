Findes fornece alimentos e suporte elétrico a indústrias do Sul do ES

Desde sábado (23), a Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) reativou o movimento Indústria do Bem e vem trabalhando, em conjunto com as iniciativas pública e privada, para ajudar famílias e empresas dos municípios do Sul do ES atingidos pelas fortes chuvas. Além de arrecadar doações, a Federação disponibilizou especialistas técnicos nessa corrente de solidariedade.

Contudo, os instrutores do Senai ES estão presentes em Mimoso do Sul prestando suporte elétrico e mecânico às indústrias associadas à Findes que tiveram a estrutura danificada pelas chuvas. O empresário, que necessita de auxílio, pode procurar o sindicato da região correspondente ao setor.

Aliás, a partir de amanhã (26), a unidade móvel Cozinha Brasil também estará em Mimoso do Sul para oferecer pães e alimentos, em parceria com o Sindipães, para os voluntários que estão ajudando as famílias a se reerguerem após o forte temporal.

“Estamos unindo todos os esforços para amenizar os danos causados à população e às indústrias da região Sul. Colaboradores e sindicatos ligados à Findes estão engajados nessa causa, contribuindo de forma ágil e efetiva nas arrecadações a fim de alcançar o maior número de pessoas. Tanto o Sesi quanto o Senai estão sendo fundamentais nessa atuação”, disse a presidente da Findes, Cris Samorini.

Municípios com situação de emergência no Sul do ES

Os municípios do Sul do ES que tiveram situação de emergência decretada são: Alegre, Alfredo Chaves, Apiacá, Atílio Vivacqua, Bom Jesus do Norte, Guaçuí, Jerônimo Monteiro, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muqui, Rio Novo do Sul, São José do Calçado e Vargem Alta.

Por meio do movimento Indústria do Bem estão sendo arrecadados alimentos, água, produtos de higiene e de limpeza, colchões, roupas e outros itens essenciais para auxiliar a população.

As doações podem ser entregues no Sesi de Jardim da Penha e no Senai Beira-Mar, ambos em Vitória; e no Sesi de Cachoeiro de Itapemirim, das 8 às 17 horas. E também podem ser efetuadas doações via PIX ou transferência bancária, no link: https://findes.com.br/industriadobem/

Confira o endereço dos locais para doações:

Sesi Jardim da Penha

Av. Francisco Generoso da Fonseca, 271-75 – Jardim da Penha, Vitória

Senai Vitória

Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 2235 – Bento Ferreira, Vitória

Sesi Cachoeiro

Domingos Alcíno Dadalto, 314 – Alto Monte Cristo, Cachoeiro de Itapemirim

Horário: das 8h às 17 horas

Indústria do Bem

O movimento Indústria do Bem foi criado em 2020, durante a pandemia da Covid-19. Na ocasião, indústrias se mobilizaram para a produção e doação de equipamentos, materiais de higiene pessoal e alimentos para auxiliar a população capixaba.

A Findes, por meio da iniciativa, também teve atuação importante na vacinação dos trabalhadores da indústria.

Contudo, passada a pandemia, o Indústria do Bem continua existindo e tem uma atuação em momentos de emergência. Que assim, demandam grande solidariedade das empresas e da população de uma forma geral.

Aliás, o Indústria do Bem conta com a parceria das indústrias, da iniciativa pública e de movimentos sociais, como Central Única das Favelas (Cufa).