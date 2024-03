Foragido da Justiça é preso com submetralhadora em Cachoeiro

Uma operação conjunta entre policiais militares do 3º Batalhão de Alegre e do 9º Batalhão de Cachoeiro, resultou na prisão de um homem de 23 anos, na localidade de Lajinha, zona rural de Cachoeiro de Itapemirim. Segundo a Polícia Militar, o preso estava foragido da justiça desde janeiro desde ano.

A PM informou que o suspeito, que tem diversos registros criminais e condenação por roubo, é morador de Cachoeiro e estava escondido na casa de parentes, na localidade de lajinha e limítrofe com a zona rural de Jerônimo Monteiro.

No entanto, os policiais localizaram a residência e realizaram o cerco. Uma denúncia repassada ao serviço de inteligência descrevia que o suspeito tinha uma submetralhadora.

Ao notar a presença dos policiais, o suspeito tentou fugir pelos fundos em direção à lavoura de café, porém foi alcançado. Além disso, informou aos policiais que repassou a arma a outra pessoa para não “perder para polícia”.

No momento em que foi pego, ele desobedeceu às ordens policiais, sendo necessário o uso da força para imobilizá-lo e algemá-lo. Foram realizadas busca por armas na residência, com apoio da Equipe K9, porém nada de ilícito foi encontrado.

Após os fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

