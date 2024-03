Frio extremo ou calor intenso? Saiba como serão os últimos dias de verão

À medida que avança o mês de março, as projeções indicam a iminente chegada da terceira onda de calor intenso do ano ao Brasil, segundo a Climatempo. Essa ocorrência climática traz consigo a perspectiva de um aumento significativo nas temperaturas, impactando diversas regiões do país.

A expectativa é de que os termômetros se elevem, dando início a uma sequência de dias escaldantes que afetarão não apenas o clima, mas também as atividades diárias dos brasileiros.

O ar quente ganha força na região do Chaco Paraguaio e norte da Argentina ao longo desta semana. Uma área de alta pressão nos níveis médios da atmosfera favorece manutenção do ar quente sobre a região. Este sistema desfavorece a formação de nuvens carregadas, mantendo o ar seco e em gradual aquecimento.

O que define uma onda de calor intenso?

Fonte: Climatempo

Para as regiões em laranja no mapa, as temperaturas devem permanecer entre 3°C e 5°C acima da média ao longo do período. Com isso, exibindo características de onda de calor intenso, mas sem atingir os critérios definidos para ser considerada como tal.

Mas afinal, o que define essa onda de calor intenso? Embora a literatura não seja uniforme em relação à definição, a Organização Meteorológica Mundial considera uma onda de calor quando as temperaturas permanecem 5°C acima da média durante 5 dias consecutivos.

Transição para o outono

Ainda, de acordo com a Climatempo, é importante destacar que março também marca o equinócio de outono no hemisfério sul, marcando a transição do verão para o outono.

Durante essa época, a inclinação do eixo da Terra em relação ao sol faz com que os raios solares incidam mais diretamente sobre o equador. Isso resulta em dias mais curtos e no início de temperaturas mais amenas.

No entanto, isso ocorre porque a quantidade de radiação solar recebida em uma área específica da superfície terrestre é reduzida devido à angulação dos raios solares em relação à superfície. Consequentemente, a temperatura começa a diminuir gradualmente, marcando a transição para o outono.

Cuidados essenciais durante dias de calor intenso

Com a iminente chegada da terceira onda de calor de intenso, é importante estar ciente dos cuidados necessários para lidar com dias de calor intenso:

Mantenha-se hidratado

Evitando a exposição prolongada ao sol entre as 10h e as 16h

Busque abrigo em locais com sombra

Use roupas leves e frescas

Aplique protetor solar regularmente.

Além disso, esteja atento aos sinais de exaustão e insolação, como tonturas e náuseas, e busque assistência médica se necessário. Essas precauções garantem um aproveitamento mais seguro e confortável dos dias quentes.