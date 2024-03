GCM prende homem com mandado de prisão em aberto em Cachoeiro

Na madrugada desta terça-feira (26), agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) prenderam um homem com mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas, no bairro Bela Vista, em Cachoeiro.

A ação se deu graças ao sistema de vídeomonitoramento, que passou informações ao Centro Integrado Operacional de Defesa Social (CIODES), de que havia sido registrada a passagem de uma moto Twister Amarela Ouro e o condutor teria um mandado de prisão em aberto.

Segundo o sistema, ela havia seguido em direção ao Bela Vista. Foi realizado um preventivo no bairro e a moto foi localizada na rua Olivia das Dores Rodrigues, embaixo de uma árvore.

Agentes foram informados que o condutor estaria numa casa próxima. Os guardas municipais foram até a residência e abordaram o homem, que não apresentou resistência. Ele foi conduzido à Delegacia Regional de Cachoeiro.

