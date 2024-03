Governo lança cadernos metodológicos para estudantes do ES

O Governo do Estado realizou, nesta terça-feira (5), no Palácio Anchieta, em Vitória, o lançamento de cinco cadernos metodológicos, que visam delinear ferramentas estratégicas de natureza socioemocionais e cognitivas para que os estudantes possam tomar decisões claras e objetivas para o bem-estar de cada um.

Por meio da Secretaria da Educação (Sedu), em conjunto com instituições parceiras e professores das redes municipais, estadual e federal, foram idealizados e produzidos os cadernos metodológicos temáticos, cada qual com um olhar diferenciado para as realidades escolares, cujos temas são: Pensamento Computacional; Educação Financeira e Fiscal; Escolas Plurais; Educação Ambiental e Prevenção ao uso de drogas.

O material está em consonância com as novas diretrizes da educação propostas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e com o Currículo do Espírito Santo, além de dialogar com as políticas públicas do nosso Estado ao atender outros setores do governo, da sociedade civil e instituições de ensino.

A Secretaria da Educação contou com a participação de aproximadamente 50 professores da Rede Estadual, responsáveis pela elaboração de propostas de atividades que alinham habilidades curriculares às temáticas integradoras. Contribuíram também os técnicos educacionais da Gerência de Currículo da Educação Básica na leitura, conferência e ajustes do material, além dos parceiros na diagramação e impressão.

“Recebemos ontem [segunda-feira, 04] o ministro da Educação, Camilo Santana, para o lançamento do Programa Pé-de-Meia, do Governo Federal, que cria uma poupança para os alunos do Ensino Médio. Essa é uma ação que visa dar oportunidade para o jovem seguir frequentando a sala de aula. No dia de hoje, já tivemos uma importante solenidade com a aula inaugural dos beneficiários do Nossa Bolsa e dos alunos da Universidade Aberta Capixaba. Para nós, a educação é uma missão de governo”, afirmou o governador.

Em relação aos cadernos metodológicos, Casagrande destacou a importância dos temas não apenas para os alunos, mas para toda a sociedade. “Queremos que todo cidadão saiba dialogar e conviver com as diferenças. É muito bom que a gente tenha uma formação teórica no conteúdo, mas também a formação de valores, como o respeito e a convivência harmoniosa”, reforçou.

Acervo Bibliográfico Capixaba

A cerimônia também foi marcada pela entrega do acervo literário, com cerca de 40 mil exemplares de livros produzidos por escritores capixabas ou residentes há mais de cinco anos no Espírito Santo, contemplando 40 títulos. Os livros selecionados vão compor os acervos das bibliotecas/salas de leituras das mais de 400 unidades de ensino da Rede Estadual, contemplando estudantes dos anos finais dos Ensinos Fundamental, Médio e da educação de jovens e adultos.

A aquisição de acervos bibliográficos também é uma ação do “Programa Mais Leitores” que, por meio da Gerência de Currículo da Educação Básica e sua equipe de bibliotecários, busca continuamente promover iniciativas para ampliar o estímulo à leitura nas unidades escolares do Espírito Santo.

“Quando realizamos esse tipo de trabalho há muitas pessoas envolvidas, que com seu compromisso desempenham um papel importante para viabilizar essa entregas. Estamos vendo aqui hoje um importante passo na valorização das obras literárias capixabas e é uma satisfação muito grande estarmos vivendo isso hoje. A ação da Sedu nesse esforço coletivo é para que os livros estejam nas mais de 400 escolas da Rede. Até aqui houve muito trabalho e esforço envolvidos pelas nossas equipes”, comentou o secretário da Educação, Vitor de Angelo.