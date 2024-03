Idosos mortos: Casagrande lamenta tragédia em abrigo de Mimoso do Sul

O governador Renato Casagrande (PSB), lamentou as mortes confirmadas em um abrigo de idosos, após uma forte tempestade que atingiu o município de Mimoso do Sul, neste sábado (23).

“Infelizmente há idosos mortos. Já foram alguns resgatados. Outros ainda estão desaparecidos. Duas pessoas já foram encontradas sem vida. Estão desaparecidas algumas pessoas. Tem que esperar a água baixar para a gente poder ter certeza das informações. Mas, infelizmente, pessoas perderam a vida nessa instituição”.

Ao AQUINOTÍCIAS.COM, o chefe do Poder Executivo estadual destacou que equipes dos Bombeiros trabalham intensamente no local e não descarta a possibilidade de haver mais vítimas por conta das chuvas na cidade.

