Indústria capixaba se une para apoiar população do Sul do ES

A indústria capixaba está unida para ajudar quem mais precisa. Desde o último sábado (23), a Findes reativou o movimento Indústria do Bem – que nasceu em 2020, durante a pandemia da Covid-19.

Mas hoje a causa está sendo outra: ajudar famílias e empresas dos municípios do Sul do Estado atingidos pelas fortes chuvas e que tiveram situação de emergência decretada.

Para isso, o Indústria do Bem conta com a parceria das indústrias, dos sindicatos, da iniciativa pública e privada, de movimentos sociais, como Central Única das Favelas do Espírito Santo (Cufa ES).

Na ocasião, indústrias se mobilizaram para a produção e doação de equipamentos, materiais de higiene pessoal e alimentos para auxiliar a população capixaba.

Municípios em situação de emergência: Alegre, Alfredo Chaves, Apiacá, Atílio Vivacqua, Bom Jesus do Norte, Guaçuí, Jerônimo Monteiro, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muqui, Rio Novo do Sul, São José do Calçado e Vargem Alta. Ao todo, 19.549 pessoas estão desalojadas e 364 desabrigadas.

A força da indústria capixaba pode fazer toda a diferença. E a Findes já está mobilizada e acionando empresas de todo o Estado e também a iniciativa pública para potencializarmos as arrecadações. Para a Federação, “os esforços conjuntos contribuem para sermos mais ágeis e efetivos nos resultados das ações e alcançarmos o maior número de pessoas.”

De sábado até a última quarta-feira (27), o Indústria do Bem já recebeu cerca de 20 mil toneladas de alimentos, além de descartáveis e outros itens para serem doados. Entre os itens, estão: café, macarrão, açúcar, pães, massa de bolo, ração para pets, sacolas para montar kits, colchões, adesivo para identificação do kits e descartáveis.

Os produtos foram enviados para a Cufa ES, que está sendo a responsável pela montagem dos kits, transporte e distribuição nos municípios afetados pelas chuvas.

Em Mimoso do Sul, instrutores do Senai ES estão dando suporte elétrico e mecânico às indústrias associadas à Federação que tiveram a estrutura danificada pelas chuvas. O empresário, que necessita de auxílio, pode procurar o sindicato da região correspondente ao setor.

Duas unidades móveis também atuarão no município distribuindo alimentos prontos para o consumo. São elas:

Unidade móvel de Alimentos e Bebidas – próximo à Ponte do Itabapoana.

Preparação de comida e distribuição de 250 marmitas por dia à população com o apoio do chefe de cozinha do Sesi.

Unidade Cozinha Capixaba – na entrada de Mimoso do Sul.

Previsão de distribuir, a partir desta sexta (29), 600 marmitas por dia.

Como ajudar?

A população pode entregar suas doações, das 8h às 17 horas, no:

Sesi de Cachoeiro de Itapemirim – até quinta (28)

Sesi de Jardim da Penha (Vitória) – até sábado (30)

Senai Beira-Mar (Vitória) – até sábado (30)

Empresas e pessoas que queiram fazer doações via PIX ou transferência bancária: clicando aqui.