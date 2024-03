Janela partidária: vereador Diogo Lube volta às origens

Aproveitando o período da janela partidária, o vereador de Cachoeiro de Itapemirim Diogo Lube vai deixar o Partido Progressistas (PP) e voltar às origens.

O político deve se filiar ao PDT, de onde saiu em 2020. O vereador confirmou a informação, nesta terça-feira (12). A data de filiação está marcada para o dia 16.

Em Cachoeiro, a sigla é comandada pelo ex-vereador Fabrício do Zumbi. Com a chegada de Lube, o PDT passa a contar com 3 vereadores na Câmara Municipal.

Além do ex-progressista, a legenda conta com Arildo Boleba e Leonardo Pinheiro Dutra.

Diogo Lube atualmente exerce a função de líder do Governo na Casa de Leis. Também é segundo-secretário na Mesa Diretora e presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, Cultura, Esporte e Lazer.

Janela partidária

A janela partidária, período em que vereadoras e vereadores podem trocar de partido sem prejuízo do mandato, começou no dia 7 de março.

Entretanto, os parlamentares municipais têm até o dia 5 de abril para se filiar a outras siglas.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), esse é o prazo final para a filiação partidária de quem pretende concorrer à reeleição à vereança ou à Prefeitura do município no pleito de outubro.

Considerada uma justa causa para a desfiliação partidária, a Janela Partidária vale para aqueles que estão no final do mandato e deve se realizar no final do mandato.

A regra também se aplica para deputadas ou deputados (distritais, estaduais ou federais), mas, especificamente em 2024, somente vereadoras e vereadores serão beneficiados.