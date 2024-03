Partido do autista: sigla avança com projeto político em Marataízes

A sigla Agir, também chamada por seus correligionários de “Partido do Autista” deu mais um passo para fortalecer o seu projeto partidário em Marataízes.

Nesta segunda-feira (11), os representantes da legenda declararam apoio a pré-candidatura a prefeito de Toninho Bitencourt (Podemos).

O encontro contou com a participação do presidente municipal do Partido do Autista, Thiago Foca, filiados e pré-candidatos a vereança pelo partido.

“Hoje tivemos aqui com o nosso pré-candidato a prefeito Toninho e, graças a Deus, junto com nossos pré-candidatos a vereadores, a gente fechou 100% essa parceria com Toninho. Então, avante Marataízes. Marataízes melhor, se Deus quiser”, afirma.

Partido do autista

O Agir se define como um partido político dedicado a promover a inclusão, os direitos e o bem-estar das pessoas autistas.

Entretanto, acredita que todas as vozes merecem ser ouvidas e todas as perspectivas são valiosas. Ainda afirma que trabalha com empenho para construir um futuro onde as pessoas respeitem e celebrem a diversidade neurocognitiva.