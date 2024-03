Jovem é preso em flagrante suspeito de roubar celular em Marataízes

Um jovem, de 23 anos, foi preso em flagrante suspeito de furtar celular na madrugada da última segunda-feira (26), na Barra do Itapemirim, em Marataízes, litoral Sul do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, o jovem foi preso horas após o crime.

Segundo a PM, os militares realizavam uma campana no local indicado como a localização do celular, quando as equipes avistaram indivíduos em atitudes suspeita. Neste momento, os policiais realizaram a abordagem, onde encontraram o aparelho da vítima com um deles.

Leia também: Operação conjunta entre PM e PC apreende drogas e armas em Guaçuí

Diante do flagrante delito, o jovem foi autuado por receptação e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Marataízes, onde permanece à disposição da Justiça.