Jovens são detidos após soltar rojões na base da Guarda de Anchieta

A polícia deteve dois jovens, de 18 e 20 anos, após serem flagrados soltando rojões na base da Guarda Civil Municipal de Anchieta, litoral Sul do Espírito Santo.

A GCM informou que os agentes estavam na base no momento do ocorrido e flagraram suspeitos atirando os artefatos explosivos na base da corporação. Por causa do explosivo, o telhado da garagem no local foi danificado.

Segundo informações dos servidores, os vândalos estavam em um grupo de aproximadamente nove pessoas. A polícia encaminhou os dois jovens de 18 e 20 anos para a Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos.

Além disso, a GCM informou ainda que a 10° Delegacia Regional apura os fatos para identificar os demais autores.

“A Gerência de Segurança reprime qualquer fato contra seus servidores e equipamentos e vai adotar medidas mais severas para que episódios como este não ocorram”.

A base da Guarda Municipal de Anchieta

“A guarda é uma entidade que conquistou espaço no município, realizando um trabalho ético e profissional para a segurança”, disse o prefeito Fabrício Petri.

No entanto, a gerente estratégico da GCM, Tamirys Tristão explica que desde a criação da guarda, o trabalho tem sido motivo de orgulho para a população. “durante todos esses anos temos feito excelente trabalho de serviços prestados à população da cidade e aos turistas”.

Conforme o gerente municipal de Segurança Pública e Social, Wander Nogueira, a atuação da GCM é uma atividade comunitária de segurança, guardando e protegendo o patrimônio público municipal. Aliás, a corporação atua com agentes capacitados e determinados em um trabalho sério e comprometido com a população.