Judô: instituto oferece 115 vagas gratuitas para crianças em Cachoeiro

O professor de judô Antonio Marcos Azevedo Rodrigues, conhecido como Sensei Rão, esteve na Câmara de Cachoeiro nesta terça-feira (12).

Na oportunidade, ele falou sobre o trabalho que o Instituto Tiago Camilo desenvolve no Ginásio do Aquidaban.

A iniciativa foi do vereador Sandro Irmão, que apoia as atividades sociais realizadas no local.

Segundo Rão, o Instituto não possui fins lucrativos e oferece aulas de judô gratuitamente a mais de 3.000 crianças em vários estados brasileiros.

Desse total, 85 são em Cachoeiro, com alunos de 5 a 18 anos. No entanto, há pelo menos mais 115 vagas disponíveis no município.

Prática do Judô

Dessa forma, o Sensei pede ampla divulgação, para que mais crianças tenham a oportunidade de praticar o esporte.

“A metodologia Tiago Camilo é baseada em valores como respeito, educação e disciplina, e tudo isso é trabalhado diariamente com as crianças em nosso projeto”, afirma.

Por conseguinte, o Sensei Rão também anunciou que, com apoio da Prefeitura de Vargem Alta, em 17 de março o Instituto irá realizar naquele município o maior evento de judô do estado, que já conta com 438 inscritos confirmados. “Convidamos toda a sociedade a participar desse momento”, finalizou.