Kennedy: contas do prefeito Dorlei Fontão são aprovadas pelo TCE-ES

As contas da Prefeitura de Presidente Kennedy foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCE-ES).

O parecer prévio pela aprovação foi divulgado pelo órgão, nesta terça-feira (5), e é referente ao exercício do prefeito Dorlei Fontão da Cruz em 2022.

LEIA TAMBÉM: Presidente do TRE-ES aponta diretrizes para eleições seguras no Estado

O relator do processo foi o conselheiro Carlos Ranna.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.