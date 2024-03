A cidade de Presidente Kennedy amanheceu com diversas ruas alagadas após um temporal que caiu na madrugada deste sábado (23).

De acordo com o prefeito Dorlei Fontão, não há registro de vítimas, mas diversas pessoas ficaram desabrigadas.

Uma equipe da Prefeitura de Presidente Kennedy se deslocou para a praça central da cidade para prestara apoio aos moradores.

