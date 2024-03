Lula expressa solidariedade às vítimas do temporal no Sul do ES

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva expressou solidariedade e colocou o Governo Federal à disposição do Estado do Espírito Santo, após um temporal que atingiu cidades no Sul capixaba.

A mensagem de apoio foi encaminhada ao governador Renato Casagrande (PSB), neste domingo (24).

“Acabei de receber a ligação do Presidente Lula, que expressou sua solidariedade a nossa população capixaba e reafirmou o apoio do governo federal para juntos superarmos mais esse desafio”, escreveu o chefe do Poder Executivo estadual por meio da sua rede social.

No total, já são 12 mortes por causa das fortes chuvas, que deixaram os municípios de Mimoso do Sul e Apiacá em situação calamitosa.

Além deles, Vargem Alta, Iconha e Alegre também sofreram consequências graves por causa do temporal.