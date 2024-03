Macadâmia capixaba: entenda porque ela é melhor que a castanha do Pará

A macadâmia produzida no Espírito Santo possui características que a torna melhor que outras oleaginosas como a castanha do cajú e castanha-do-Pará.

Quem chamou a atenção para os diferenciais do fruto produzido na região do Norte capixaba, foi o vice-governador e secretário estadual de desenvolvimento, Ricardo Ferraço (MDB).

LEIA TAMBÉM: ES quer isenção de ICMS para empresa exportadora

“O Pará faz a castanha do Pará, o Ceará faz a castanha do Cajú e nós capixabas produzimos a macadâmia. Aliás, produzimos o correspondente a 60% de tudo o que o mercado do Brasil exporta, sobretudo, o mercado norte americano e o mercado do Canadá”, explica.

A oleaginosa é produzida por uma cooperativa na comunidade de Vaversa, no KM 16, entre São Mateus e Nova Venécia, onde, segundo o vice-governador, 85%, quase 90% da mão de obra é de mulheres.

“Pela sensibilidade que exige a produção da macadâmia, que, inclusive, tem características muito importantes. Ela tem até o dobro do chamado óleo monoinsaturado, que faz muito bem a saúde. Ou seja, o dobro da castanha do cajú e da castanha-do-Pará”, afirma.

O que é macadâmia e para que serve?