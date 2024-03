Doenças bucais afetam mais de 3 bilhões de pessoas; como prevenir?

Dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) revelaram que as doenças bucais afetam cerca de 3,5 bilhões de pessoas globalmente, ou seja, quase metade da população mundial. A cárie dentária continua sendo líder entre as ocorrências e afeta 2,5 bilhões de pessoas no planeta. Em seguida, está a doença periodontal, principal causa de perda dentária, com cerca de um bilhão de casos. Já o câncer bucal está em terceiro lugar, com 380 mil novos diagnósticos anuais.

Dia 20 de março, quarta-feira, é marcado como o Dia Mundial da Saúde Bucal, data que tem como objetivo conscientizar a população sobre a prevenção de problemas como cáries, doenças gengivais e até mesmo o câncer bucal. A cirurgiã-dentista especialista em periodontia e implantodontia Larissa Pavesi ressalta a importância da prática do autoexame bucal e da visita regular ao dentista, de preferência a cada 6 meses ou de acordo com as necessidades de cada indivíduo. Pois além de muitas doenças serem silenciosas, o que acontece na boca não se limita apenas a ela, mas pode vir a afetar o corpo todo.

Enfermidades bucais

“Enfermidades bucais em estágio avançado causam dor e desconforto, além de impactar na autoestima e autoconfiança. Mas, o principal disso tudo, é que muitas vezes estão ligadas a problemas graves de saúde que afligem outras partes do corpo. Ao analisar a boca do paciente é possível identificar sinais de doenças sistêmicas como diabetes, patologias cardíacas e Alzheimer. Sintomas como sangramento gengival, feridas bucais, fraturas nos dentes e outras alterações podem indicar essas condições. Mas antes de observadas pelo especialista, essas alterações podem e devem ser observadas pelo próprio paciente, que deve prestar a atenção aos sinais dados pelo corpo”, ressalta a cirurgiã-dentista.

Larissa ainda alerta que uma boa higiene oral diminui o risco de desenvolvimento de problemas bucais e dentários, mas que também é fundamental apostar em hábitos de vida saudáveis, afinal a maioria das doenças da boca têm relação direta com fumo, consumo de álcool, má alimentação, entre outros, considerados fatores de alto risco.

Dicas importantes da especialista:

Mantenha a escovação dental diária, pelo menos 3 vezes ao dia, e o hábito de utilizar fio dental após as refeições;

Não esqueça da língua: é importante sempre incluí-la na escovação;

Evite o consumo excessivo de doces, afinal o açúcar é um vilão da saúde;

Evite o uso de próteses mal ajustadas;

Visite o dentista a cada 6 meses ou sempre que identificar alterações na boca;

Evite o uso de cigarro e o consumo de bebidas alcoólicas;

Realize o autoexame da boca, com atenção a lesões que permanecem por mais de 14 dias. O câncer de boca é indolor e silencioso. É preciso estar atento a aftas que não cicatrizam e não doem, que podem ocultar a doença. Observe lábios, céu da boca, gengiva, as partes superior e inferior da língua e bochechas.