Descubra os 5 benefícios das artes marciais para a saúde mental

Além de serem conhecidas por seus aspectos físicos e técnicos, atividades como Jiu-Jitsu, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga, Taekwondo e Karatê oferecem uma variedade de benefícios para a saúde mental e física, como redução do estresse, aumento da autoestima e disciplina, promoção do equilíbrio emocional e combate ao sedentarismo.

Todavia, esses benefícios são cada vez mais observados por pesquisas científicas que destacam o papel significativo dessas atividades físicas na promoção do bem-estar emocional e psicológico dos praticantes. Confira quais são os principais:

1. Redução do estresse e ansiedade:

De acordo com o neurocientista Fabiano de Abreu Agrela, a prática regular de artes marciais libera endorfinas, hormônios que aliviam o estresse e promovem a sensação de bem-estar. “Isso ajuda a diminuir os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. As atividades físicas como as artes marciais podem ainda ajudar a aumentar a produção de neurotransmissores como a serotonina, melhorando ainda mais o humor e reduzindo a ansiedade”, afirma Fabiano.

2. Aumento da autoestima e confiança:

O aprendizado e domínio das habilidades físicas e mentais das artes marciais contribuem para uma maior autoestima e autoconfiança. “Eu comecei a treinar karatê aos 12 anos de idade. Sempre fui muito tímido e com baixa autoestima, o esporte me ajudou a me tornar mentalmente e fisicamente mais forte, mais resiliente e a desenvolver minha habilidade social. Ao superar desafios físicos e mentais, os praticantes desenvolvem uma sensação de realização e competência, fortalecendo sua autoimagem e confiança. Além disso, o ambiente de apoio encontrado em muitas escolas de artes marciais promove um senso de pertencimento e aceitação, o que é fundamental para a saúde mental”, afirma o professor de artes marciais Arthur Oliveira.

3. Desenvolvimento da disciplina e foco:

As artes marciais exigem disciplina e concentração, habilidades que se traduzem em outras áreas da vida, como estudos e trabalho. Assim, durante os treinamentos, os praticantes aprendem a definir metas, manter uma rotina de prática consistente e persistir diante de desafios. “Essas habilidades são inestimáveis para o desenvolvimento pessoal e profissional, na vida adulta percebo o quanto a prática me ajudou a ter sucesso em várias áreas pessoais e profissionais”, afirma Arthur.

4. Promoção do equilíbrio emocional:

As técnicas ensinadas pelas artes marciais oferecem ferramentas para lidar com emoções negativas, como frustração e raiva, promovendo um equilíbrio emocional saudável. “Os praticantes aprendem a controlar suas reações emocionais, a respirar profundamente para acalmar a mente e a encontrar soluções pacíficas para conflitos. Essas habilidades são aplicáveis em situações cotidianas, ajudando os praticantes a lidarem com o estresse e os desafios da vida de forma mais eficaz”, acrescenta Fabiano.

5. Combate ao sedentarismo:

A prática regular de artes marciais não só promove a saúde mental, mas também contribui para a saúde física, combatendo o sedentarismo. Aliás, as artes marciais oferecem um treinamento abrangente que inclui exercícios aeróbicos, treinamento de força e flexibilidade, melhorando a saúde cardiovascular, muscular e óssea. “Além de melhorar minha disposição, as artes marciais ajudaram a me manter sempre em forma. Incorporar os treinos semanalmente na rotina me ajuda a manter o peso controlado. Também percebo melhora na flexibilidade e condicionamento físico”, finaliza Arthur.

Sobre Arthur Oliveira

Evane Arthur Oliveira, consultor em administração financeira, auxiliar de pesquisa no CPAH – Centro de Pesquisa e Análises Heráclito e ex-membro da Mensa, sociedade de pessoas com alto QI. Atualmente estudante de neurobusiness e antropologia. Contudo, também professor de artes marciais, o especialista se dedica ao uso da inteligência e da doutrina no mundo dos negócios.

Sobre Dr. Fabiano

Dr. Fabiano de Abreu Agrela Rodrigues é Pós PhD em Neurociências eleito membro da Sigma Xi, membro da Society for Neuroscience nos Estados Unidos, membro da Royal Society of Biology no Reino Unido e da APA – American Philosophical Association também nos Estados Unidos. Mestre em Psicologia, Licenciado em Biologia e História; também Tecnólogo em Antropologia e Filosofia, com várias formações nacionais e internacionais em Neurociências e Neuropsicologia. Membro das sociedades de alto QI Mensa, Intertel, ISPE High IQ Society, Triple Nine Society, ISI-Society, Numerical e HELLIQ Society High IQ. Autor de mais de 220 artigos científicos e 17 livros.