Marataízes: 9º Companhia da Polícia Militar ganha nova Sede

A Prefeitura de Marataízes, na tarde de ontem, quinta-feira (7), entregou uma nova sede para a 9ª Companhia Independente de Polícia Militar, localizada na Cidade Nova. Durante a cerimônia foi ressaltada a importância da parceria do município com a instituição para os constantes avanços na segurança pública em Marataízes.

Além disso, o evento contou com a presença de diversas autoridades, entre elas o subcomandante-geral da PMES, Cel. Robertson Wesley Monteiro Pires e o comandante do 3º Comando de Polícia Ostensiva Regional (CPOR), Cel. Fabrício da Silva Martins.

“Além de entregarmos essa nova sede, que sem dúvidas é um grande avanço para todo litoral sul na questão da segurança pública, estamos comemorando 19 anos da 9ª Companhia Independente, uma instituição importantíssima na história de Marataízes e presente no cotidiano de nossa cidade”, afirmou o Prefeito Robertino Batista da Silva.

No entanto, a concretização desse importante marco para a segurança pública regional foi possível graças a uma parceria entre a Polícia Militar do Espírito Santo e a Prefeitura de Marataízes. Aliás, o empenho conjunto das equipes foi fundamental para transformar esse projeto em realidade.

Portanto, a 9ª Companhia tem por objetivo implementar políticas e diretrizes de policiamento ostensivo nos municípios de Itapemirim, Presidente Kennedy e Rio Novo do Sul.

A nova sede fica localizada na Rua Amélia Maltashe, 112 – Cidade Nova, Marataízes – ES.

