Marataízes: mulher de confiança do Tininho é indicada a vice de Capinzal

A ex-secretária de Saúde de Marataízes, Cristiane França (PSB), é o nome indicado a vice-prefeita na chapa majoritária que disputará as eleições para a Prefeitura de Marataízes com o apoio do atual prefeito Tininho Batista.

A ex-chefe da pasta da saúde foi exonerada, nesta quarta-feira (27), e chega para dar musculatura ao pré-candidato a prefeito Luiz Capinzal (Republicanos). Ambos são apadrinhados do chefe do Poder Executivo municipal.

Cristiane França ou Cris da Saúde é considerada mulher de confiança do prefeito Tininho e já ocupou outras secretarias estratégicas na gestão, como as de Governo e Educação.

Luiz Capinzal destacou a importância de ter uma mulher com esse perfil no processo de disputa eleitoral.

“Estou ainda mais feliz agora! Primeiro por ter ao meu lado uma mulher, e não poderia ser diferente. Levo a sério a representatividade feminina. Cris é uma grande companheira, mulher de fibra, trabalhadora incansável, e assim como eu, apaixonada por Marataízes. Juntos vamos fazer a nossa cidade seguir avançando”, afirmou o pré-candidato a prefeito.