Marataízes recebe nova pista de provas práticas do Detran

O município de Marataízes acaba de receber uma notícia que mudará como os futuros motoristas realizam suas provas práticas de direção. Uma nova pista de provas, mais ampla e segura, foi inaugurada pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran), trazendo consigo não apenas conforto, mas também um ambiente propício para a avaliação dos condutores em formação.

“A nova pista é um marco para nossa cidade. Além de oferecer mais segurança, proporciona um ambiente mais adequado para a realização das provas práticas do Detran”, destacou Wesley Silva Marvila, chefe da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Marataízes.

Crédito: Divulgação

Local seguro

Com a mudança, os futuros motoristas poderão realizar suas provas em um local mais tranquilo e seguro, longe do tráfego intenso que caracterizava o antigo espaço de testes. Os candidatos terão a oportunidade de demonstrar suas habilidades com mais conforto e tranquilidade, o que certamente contribuirá para uma avaliação mais justa e precisa por parte dos examinadores.

A proposta de mudança partiu do próprio chefe da Ciretran, que enxergou a necessidade de oferecer um ambiente mais adequado para a formação dos novos condutores. “Nosso objetivo é garantir que os candidatos realizem suas provas em um ambiente seguro e propício, o que certamente contribuirá para a formação de condutores mais conscientes e preparados”, explicou.

Crédito: Divulgação

Infraestrutura

Além do aumento da segurança, a nova pista unificará em um único local as provas para as diferentes categorias de habilitação, desde a categoria A até a categoria E. A infraestrutura do local conta com área coberta para espera, bebedouros e banheiros, proporcionando mais conforto aos candidatos e examinadores.

Com essa iniciativa, Marataízes dá um importante passo em direção a um trânsito mais seguro e consciente, garantindo que os novos condutores estejam devidamente preparados para enfrentar os desafios das vias urbanas e rodoviárias.