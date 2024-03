Mimoso do Sul: empresários fazem visita técnica para construção de fábrica

O prefeito de Mimoso do Sul, Peter Costa (Republicanos) recebeu, nesta segunda-feira (11), representantes das empresas Transilva e Sampaio Distribuidora de Aço, que têm interesse em fazer investimentos no município.

Em resumo, segundo o chefe do Poder Executivo municipal, as organizações devem alocar um espaço, às margens da BR-101, para construção de fábrica.

LEIA TAMBÉM: PRF recupera veículo clonado após perseguição e colisão na BR-101

Em sua rede social, Peter Costa registrou a visita de uma comitiva com 14 pessoas do Rio Grande do Sul. “Rumo ao progresso e movimentação econômica em nossa cidade”, comemora.

O prefeito Peter Costa falou sobre a construção de um Polo Industrial na região na semana passada.

Assim, o chefe do Poder executivo de antecipou a iniciativa em entrevista concedida ao AquiPod, o podcast do AQUINOTÍCIAS.COM, na última quarta-feira (6).

“Semana passada a gente fez a alteração do PDM, já foi votado na Câmara, hoje já é o nosso Polo Industrial, e já tem as empresas que vão para o município”, afirma.

A ideia de criar um Polo Industrial teve como parâmetro a gestão do deputado federal Gilson Daniel, quando ainda era prefeito de Viana.

“O nosso amigo Gilson foi prefeito lá duas vezes. Pegou o município com a arrecadação de R$ 90 milhões, atraiu empresa e entregou com quase R$ 300 milhões de arrecadação”, aponta Peter.

Portanto, para fazer a ideia se transformar em realidade, o prefeito buscou estreitar dialogo com o Governo do Estado e a Câmara Municipal.

“A gente conseguiu um terreno do Estado, de 224 mil metros quadrados, que o Estado fez a doação. A gente está acabando de fazer a escritura para poder anunciar essas empresas que virão para Mimoso do Sul”, afirma Peter.