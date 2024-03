PRF recupera veículo clonado após perseguição e colisão na BR-101

Suspeitos que estavam em um veículo roubado foram detidos durante uma perseguição na noite da última quinta-feira (7), no km 266 da BR-101, em Serra, no Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os suspeitos estavam em um veículo Fiat/Pulse, transitando na rodovia, momento que ao visualizar a aproximação da viatura, repentinamente, avançou o sinal vermelho, invadiu a contramão de direção e seguiu transitando por aproximadamente 2 quilômetros.

No entanto, na fuga, o condutor não conseguiu parar e acabou batendo frontalmente com dois veículos que seguiam em sua mão de direção. Após a colisão, os ocupantes abandonaram o veículo e seguiram fugindo a pé. Porém, foram alcançados e detidos.

Após vistoria no veículo, constatou-se que se tratava de um clone veicular de mesma marca, modelo e cor, sendo que o original possui restrição de furto, ocorrido no dia 9 de março de 2023, no município de Mutum, em Minas Gerais.

Portanto, a ocorrência foi encaminhada para a 3ª Delegacia Regional da Polícia Civil, em Serra.