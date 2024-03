Mimoso e Apiacá vivem situação de calamidade, aponta governador

Em entrevista ao AQUINOTÍCIAS.COM, neste sábado (23), o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), afirmou que a situação nos municípios de Mimoso do Sul e Apiacá após as fortes chuvas é delicada e, portanto, deve decretar, a qualquer momento, situação de calamidade pública para essas cidades.

“Situação de emergência decretada, mas eu acho que Apiacá e Mimoso precisarei decretar calamidade. A nossa equipe da Defesa Civil está analisando. O decreto de situação de emergência já publica hoje e calamidade nós estamos analisando”, afirma o chefe do Poder Executivo estadual.

Confira a entrevista completa: