Frente fria chega trazendo tempestades ao Sul do ES nesta sexta (22)

A primeira frente fria do outono de 2024 tem previsão de atingir nesta sexta-feira (22), o Espírito Santo e vai causar tempestades na região Sul do Estado. Ela já está no Sul do país desde a quarta-feira (20) e atinge a região Sudeste nesta quinta-feira (21).

Segundo a Climatempo, a passagem desta frente fria encerra o período de bloqueio atmosférico. Ela marca o fim da onda de calor que atinge grande parte país dessa semana.

Nesta sexta-feira (22), a instabilidade pré-frontal da frente fria irá reforçar a condição para fortes pancadas de chuva. Com isso, provocará temporais localizados em áreas das regiões Sudeste e Centro-Oeste.

Frente fria causará tempestades no Sul do ES

Portanto, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), ainda na sexta-feira (22) e no sábado (23), o avanço da frente fria pelo leste da região Sudeste, deve provocar volumes de chuva em torno dos 70 mm.

De forma mais pontual, a chuva entre o Vale do Paraíba, litoral norte de São Paulo, sul e Zona da Mata de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Sul do Espírito Santo, poderá superar os 150 mm por dia.

Aliás, cidades do sul de Minas, região da Zona da Mata e parte do Sul do Espírito Santo ficam em alerta para o risco de temporais até o próximo domingo (24). Aliás, o mar fica agitado no Sul, em São Paulo e no Rio de Janeiro neste dia.

Cidades do Sul do ES emite alerta

No entanto, pelo menos cinco cidades do Sul do Espírito Santo estão se preparando para uma tempestade. Com grau de severidade de perigo potencial, ela prevista para este fim de semana na região Sudeste.

Aliás, a previsão aponta chuvas intensas para a cidade durante todo o fim de semana. Ou seja, sexta-feira (22), sábado (23) e domingo (24).