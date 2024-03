Motorista morre em acidente grave com ônibus e micro-ônibus na BR-101

Um motorista, de 55 anos, morreu em um acidente grave no km 287 da BR-101, em Cariacica, na noite da última terça-feira (19).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida aconteceu aproximadamente por volta das 18h50, envolvendo um veículo Chevrolet/Prisma, de cor prata, um micro-ônibus cor branca e um ônibus do Transcol, de cor branco.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou o óbito do condutor do carro no local. Os condutores dos demais veículos não tiveram ferimentos.