Municípios do ES firmam compromisso contra abandono escolar

Para enfrentar o abandono escolar, os 78 municípios capixabas firmaram, nesta quarta-feira (13), o compromisso de implementar a Busca Ativa Escolar.

No Espírito Santo, metade das crianças do 2º ano do Ensino Fundamental da rede pública não está alfabetizada. Os dados são do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) 2021.

Elas se somam a outros milhares de meninas e meninos que estão fora da escola no Estado.

Trata-se de uma estratégia do Unicef e da União Nacional dos Dirigente Municipais de Educação (Undime) para encontrar e rematricular meninas e meninos que estão fora da escola.

Os representantes firmaram o compromisso durante encontro presencial da Busca Ativa Escolar. A iniciativa é do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) em conjunto com Undime e Governo do Estado.

Conta também com parceiro técnico Centro Dom José Brandão de Castro (CDJBC), reunindo todos os municípios capixabas. No Espírito Santo, a Busca Ativa Escolar conta com a parceria da EDP.

Impactos positivos

Assim, o Encontro foi uma oportunidade de formação presencial para as equipes municipais da estratégia e para estabelecer de um grande pacto político e colaborativo contra o abandono escolar.

Dessa forma, o subsecretário de Estado de Planejamento da Sedu, Marcelo Lema, destaca os impactos positivos da gerência da Busca Ativa Escolar, criada em 2023, e o trabalho dos agentes de integração escolar.

Marcelo Lema também enfatiza que, mediante esses resultados, a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (Ales) aprovou um projeto de lei.

A proposta cria esse cargo de agente de integração escolar para promover a expansão desse cargo para todas as escolas da rede estadual.



Busca Ativa Escolar

Assim, o objetivo da Busca Ativa Escolar é apoiar os governos na identificação, no registro, no controle e no acompanhamento de crianças e adolescentes que estão fora da escola ou em risco de evasão.

Dessa forma, municípios e estados têm dados concretos que possibilitam planejar, desenvolver e implementar políticas públicas que contribuam para a garantia de direitos de meninas e meninos.

A estratégia é composta por uma metodologia social e uma ferramenta tecnológica disponibilizadas gratuitamente para estados e municípios.

Portanto, a Unicef desenvolveu a estratégia, em parceria com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação e a Undime.

Também conta com o apoio do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social (Congemas) e do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems).