Muqui: árvore cai em rodovia, atinge moto e deixa mulher ferida

Uma mulher ficou ferida após uma árvore cair em cima da mota em que ela estava, neste sábado (30), na rodovia ES-177, em Muqui.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, a mulher que estava na garupa teve ferimentos e tinha suspeita de trauma. A vítima foi socorrida por uma ambulância do Serviço Móvel de Urgência (Samu).

O motociclista não se machucou e não precisou de atendimento. Ele não tinha sinais de alcoolemia, segundo a Polícia Militar.

O condutor da moto relatou que transitava pela via, quando foi surpreendido por uma árvore, que caiu bem à sua frente, sendo impossível evitar o choque.

Em depoimento aos policiais, o piloto da moto relatou que acionou o freio. Porém, derrapou na pista molhada, chocou-se e tombou para o lado direito, sendo lançado no chão juntamente com a passageira.

