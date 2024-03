“Não industrializar o Brasil é um grande erro”, afirma Rafael Lucchesi

“O mundo desenvolvido se fez pela indústria. Não industrializar o Brasil é um grande erro”. No entanto, a colocação foi feita pelo diretor de Desenvolvimento Industrial e Economia da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Rafael Lucchesi.

Ela faz referência à oportunidade que o Espírito Santo e o Brasil têm diante da Nova Política Industrial, a Nova Indústria Brasil (NIB), lançada no final de janeiro. Contudo, ela abre novas possibilidades para a neoindustrialização nacional.

O economista, que também preside o Conselho de Administração do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), veio ao Estado para participar de uma reunião do Conselho Estratégico da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) – grupo formado pelas maiores empresas instaladas no Estado.

Aliás, a agenda aconteceu na última quinta-feira (14), na sede da entidade, e contou com a participação da presidente da Findes, Cris Samorini; do presidente emérito da Findes, vice-presidente da CNI e presidente do Conselho de Política Industrial (Copin), Léo de Castro; do 1º vice-presidente da Federação, Paulo Baraona; e de executivos e empresários de grandes companhias do Espírito Santo.

Contudo, durante sua apresentação, Lucchesi lembrou que, há 40 anos, o Brasil era o país que mais crescia no mundo, impulsionado pela indústria. “Portanto, a urbanização foi industrial. O país que conhecemos foi feito pela indústria e o nosso empobrecimento foi quando abandonamos ela”, afirmou.

Indústria capixaba de olho na Nova Indústria Brasil

O Espírito Santo atualmente é o segundo estado mais industrializado do país e conta com quase 16,2 mil indústrias instaladas. Aliás, o segmento industrial foi o que mais cresceu em 2023 (9,1%, de acordo com o IAE-Findes) e deve ser o impulsionar da economia capixaba em 2024, com projeção de 4,5% de expansão para o ES e de 7,5% para a indústria.

Portanto, os dados são um importante indicativo da capacidade que o Espírito Santo tem de gerar novos negócios e ainda mostram que as Missões da Nova Indústria Brasil podem contribuir com o desenvolvimento socioeconômico do Estado, como aponta a presidente da Findes, Cris Samorini.

“A NIB traz para o Espírito Santo uma nova possiblidade de crescimento socioeconômico sustentável. Estamos trazendo-a para dentro da Findes e acompanhando todos os ajustes e detalhamentos. No entanto, também vamos, por meio de informações técnicas do Observatório da Indústria, antecipar os desafios e as oportunidades que essa política traz para o desenvolvimento industrial do ES. Aliás, nós, enquanto Federação, podemos ainda ajudar ao governo do Estado a trazer essa indústria de tecnologia de ponta que as missões da NIB propõem, que ampara a indústria tradicional e que projeta essa mudança importante”, comentou.

No entanto, para Léo de Castro, é preciso, mais do que nunca, mostrar para sociedade a relevância da indústria para o país e valorizar o seu papel enquanto mecanismo de transformação social. “Queremos uma política industrial que consiga ser uma agenda de Estado e não uma política de governo. Essa é uma oportunidade que temos agora. Portanto, a NIB pode ser uma agenda do governo atual, mas política industrial não se faz em três anos, ela leva tempo. Este precisa ser um projeto de décadas”.

Ponto a ponto

Foto: Renan Donato/Findes

Portanto, confira os principais pontos abordados pelo diretor de Desenvolvimento Industrial e Economia da CNI e presidente do Conselho de Administração do BNDES, Rafael Lucchesi, sobre a Nova Política Industrial:

Agenda industrial

A agenda empresarial da indústria brasileira precisa romper com o fracasso.

Se nós pegarmos os últimos 40 anos o crescimento econômico brasileiro foi muito pequeno.

Esse período foi exatamente quando o Brasil abdicou de conduzir o crescimento brasileiro pelo desenvolvimento industrial, como havia sido o que o Brasil tinha feito nos 40 anos anteriores.

Temos dois ciclos [recentes] de 40 anos muito distintos.

De um lado, você tem um Brasil que liderou o crescimento mundial. No entanto, de outro, um Brasil que está entre os piores desenvolvimentos entre as grandes nações – onde nós tivemos uma desindustrialização precoce, muito desemprego, desalento, empobrecimento e perda de complexidade produtiva. Não está bom para indústria e está muito pior para o país.

Ciclos econômicos e indústria brasileira

O Brasil “quebrou” na década de 1980 e a indústria foi quem “salvou” o país aumentando a sua exportação.

Em 1980 a produção industrial brasileira era maior do que a da China e da Coreia Sul somadas.

Então pense o quanto a gente [o país] errou. Aliás, estávamos prontos para fazer o catch-up, ou seja, dar o grande salto.

Mais recentemente tivemos o ciclo de expansão das commodities. Ele pegou “carona” numa sincronicidade de desenvolvimento dos EUA e da China. Tivemos uma enorme expansão do ciclo dessas matérias-primas.

O Brasil tinha [no início dos anos 2000] uma presença razoável [no mercado mundial], ainda que não tivesse o avanço que poderia ter tido, enquanto isso, outros países se projetaram.

Hoje a produção industrial chinesa é 25 vezes maior do que a brasileira e maior do que a americana e a europeia somadas. O ocidente perdeu nos últimos 40 anos com as ideias em torno do Consenso de Washington [realizado em 1989].

Política de Estado

A questão que se coloca é que para repensar o Brasil tem que ser com inteligência. Tem que ter habilidade em como conduzir isso. Mas se quisermos mudar o Brasil, temos que ter uma agenda permanente.

A indústria é 26% do PIB nacional. Ela recolhe 37% dos tributos, o dobro da média dos países emergentes. A indústria brasileira é sobreonerada. Representa 70% das exportações, 75% nos gastos em pesquisa e desenvolvimento, 25% da contribuição previdenciária, 10,5 milhões de empregos, paga os maiores salários (30% a mais nos níveis mais baixos e 50% no nível superior).

No mundo inteiro os principais países apoiam o desenvolvimento industrial. Nos Estados Unidos são mais de US$ 1,9 trilhão para o desenvolvimento industrial em 10 anos. Na Europa é US$ 1,7 trilhão, na Inglaterra US$ 1,6 trilhão e no Japão US$ 1,6 trilhão. Todo o mundo está investindo na indústria.

Desindustrialização do Brasil

Temos que intensificar as cadeias agroindustriais sustentáveis. O Brasil estava indo no caminho inverso não investindo em indústrias que são fundamentais para o segmento.

Um dos aprendizados que tivemos na pandemia foi que é importante para a soberania nacional ter: segurança alimentar, segurança militar e segurança na área de saúde. Essas são três coisas importantes em uma agenda de geopolítica.

Se você saísse do Brasil, no início dos anos 1970, e fosse para Nova York, Paris, Londres, as cidades brasileiras estavam muito bem frente a esses países. O Brasil era o país que mais crescia, impulsionado pela indústria. A urbanização foi industrial. O país que conhecemos foi feito pela indústria e o nosso empobrecimento foi quando abandonamos a indústria. Só que a gente parou no tempo. As cidades brasileiras estão envelhecidas.

O Brasil é um dos países mais urbanos do planeta, 84% das pessoas moram em cidades, segundo dados do IBGE.

Reindustrialização do Brasil

A defesa da retomada da industrialização não é só uma defesa do Brasil se modernizar criar um círculo virtuoso do desenvolvimento. A desindustrialização brasileira vai significar uma fragmentação social e territorial.

A parte toda de transformação da indústria é onde podemos “pegar o elevador”. O Brasil pode ser a Arábia Saudita da energia verde, da energia de biomassa, do hidrogênio verde, da energia sustentável, barata, segura, e em larga escala.

Não temos que pensar nisso [energias verdes] como uma nova soja, uma commodity. Temos que pensar como uma agenda de descarbonização produtiva. Pensar no cimento verde, no aço verde. Em todo o pacote tecnológico para gerar isso. Toda a agenda de defesa do Brasil. O país já foi o 8º maior complexo militar e abdicamos dessa posição.

O mundo desenvolvido se fez pela indústria.

Não industrializar o Brasil é um grande erro.

Nós jogamos “N” oportunidades históricas fora.

[A partir da década de 1980] o país gastou dinheiro em consumo e não em investimento para industrializar o país. Perdemos um elevador de rápido crescimento industrial para o Brasil. Tínhamos que usar essas “reservas cambiais”, como se usava na época o termo, para importar máquinas e equipamentos e impulsionar a industrialização brasileira.

A reindustrialização vai ter que vir daqui [do Brasil].

A gente vai ter que trazer um pensamento inovador, um pensamento sem sotaque. O Brasil nos últimos 40 anos ele foi dominado por um pensamento com sotaque. Sotaque que nos levou ao atraso. Então, temos que pensar de acordo com a nossa realidade.

Temos que ter um projeto de país e ele passa por termos um projeto de desenvolvimento industrial.

Nova Indústria Brasil (NIB)

O NIB tem zero de impacto fiscal.

Suas seis missões são as áreas estratégicas para impulsionar o Brasil.

A lógica é pegar encomendas públicas, encomendas tecnológicas, uso do poder do Estado, regulação e sentar o governo com o setor empresarial e construir essa política pública.

O que a economista italiana Mariana Mazzucato diz é o seguinte: o Estado ajuda muito o desenvolvimento empresarial privado, ele é um acelerador, um impulsionador, sobretudo se trabalhar no conceito de missões para que aquilo que aconteceria no mercado, aconteça mais rápido.

Os países ricos fazem isso desde sempre.

Não tem uma atividade ou uma empresa que seja líder no mundo e competitiva que não tenha a “mão” do Estado.

O Brasil tinha uma legislação velha, Rota 2030,

que aumentava o ciclo de vida do carro velho com motor a combustão interno. A ideia é pegar esse mesmo dinheiro e direcionar ele para o futuro: o “Mover” que é “Mobilidade Verde”. Aliás, o governo já colocou R$ 17 bilhões em cinco anos e já mobilizou R$ 117 bilhões de investimentos das empresas automotivas brasileiras, que não estavam investindo nada.

Brasil Mais Produtivo

O Brasil tem um grave problema na estrutura industrial que é a baixa produtividade. Portanto, o Brasil Mais Produtivo vai ser um salto. Esse é um componente microeconômico que vai ser muito capilar e atingir diferentes segmentos.

As empresas vão ter um enorme retorno. No entanto, o tempo médio de retorno é de 28 dias. Elas terão mentoria na agenda da quarta revolução industrial.

No Brasil Mais Produtivo serão 93 mil empresas [no Brasil], sendo 30 mil indústrias que o Senai vai atuar diretamente.

O ganho médio de produtividade delas será de 50%.

O BNDES está retomando uma agenda pró-indústria.

E, que bom que temos uma indústria que, com a Confederação (CNI) e as Federações, faz esse trabalho de trazer um pouco mais de igualdade em favor dos pequenos. Aliás, vamos usar todas as nossas redes para divulgar ao máximo para todos os empresários terem informação.