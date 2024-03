Nossa Senhora Iluminada será instalada na Praia da Costa, em Vila Velha

A Festa da Penha 2024 vai ganhar mais brilho com as imagens de Nossa Senhora Iluminada que vão estar em três cidades: Vila Velha, Serra e Cariacica. As estruturas já começaram a ser montadas e cada uma terá mais de 100 mil lâmpadas. Elas representam os romeiros em procissão de fé, que também inspiram o tema desta 454ª edição do evento “Ó Vem Conosco, Vem Caminhar”.

“Cada romeiro leva consigo um sonho, uma chama de amor pelos seus irmãos, pela fé em Jesus e em Maria. Nada mais justo do que homenageá-los, ao mesmo tempo que rogamos que Nossa Senhora das Alegrias caminhe conosco, nos mostrando a direção e espalhando sua doçura de mãe”, destaca o guardião do Convento da Penha, frei Djalmo Fuck.

As estruturas de 17 metros de altura serão acesas às 19 horas do dia 30 de março, Sábado de Aleluia e véspera do início oficial da Festa da Penha, que acontece entre os dias 31 de março e 8 de abril. Elas estarão disponíveis para visitação do público na orla da Praia da Costa, reta da avenida Champagnat, Vila Velha; na Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe, na Serra; e na Nova Orla de Cariacica, em frente ao Restaurante Maré.

As estruturas são projetadas pelo artista Mario Gallerani. A imagem de luz costuma atrair visitantes por sua beleza e representatividade da fé e devoção dos capixabas.

A Festa da Penha está entre os maiores e mais antigos eventos religiosos do Brasil, de grande relevância na identidade e na cultura do povo capixaba. É uma realização da Mitra Arquidiocesana de Vitória, Convento da Penha e Associação dos Amigos do Convento da Penha, e correalização da Prefeitura de Vila Velha.