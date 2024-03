Nova frente fria se forma e pode provocar mais chuvas no Espírito Santo

Uma nova frente fria se forma no decorrer desta terça-feira (26), na costa entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. De acordo com a Climatempo, esse sistema não é forte como o que gerou a chuva extrema no fim de semana passado, mas vai ajudar a formar mais áreas de chuva sobre o Sudeste.

As condições para chuva continuam altas sobre toda a região Sudeste. O ar quente e úmido que predomina sobre a região já é suficiente para gerar nuvens de chuva em todos os estados.

A nova frente fria vai contribuir para formar mais áreas de chuva também no Rio de Janeiro e Espírito Santo. Porém, a frente fria não será forte como a que passou no fim de semana.

Não há previsão de chuva volumosa e nem de tempestades intensas e prolongadas como ocorreu no fim de semana.

Todo o Sudeste tem pancadas de chuva nesta terça-feira (26), principalmente à tarde e à noite, com risco de chuva moderada a forte em áreas de todos os estados.

Nova frente fria traz chuva ao ES

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) renovou o alerta amarelo de chuvas intensas para todo o Sul do Espírito Santo nesta terça-feira (26).

Portanto, com grau de severidade e perigo potencial, o alerta é válido até às 10h desta quarta-feira (27), e prevê chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). No entanto, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Em caso de rajadas de vento, o Instituto orienta que: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda; e evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).