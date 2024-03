Novo conselheiro do TCE-ES é eleito pelo Poder Legislativo capixaba

O secretário chefe da Casa Civil do Governo do Espírito Santo, Davi Diniz, foi eleito como novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-ES), nesta segunda-feira (4), pela maioria dos deputados na Assembleia Legislativa (Ales).

O secretário obteve 26 votos a favor. A vaga, que será ocupada pelo servidor, foi aberta em decorrência da vacância ocasionada pela aposentadoria do conselheiro Sergio Manoel Nader Borges.

“Tenho certeza que seu compromisso, capacidade de trabalho e seriedade estarão à disposição do povo capixaba neste novo desafio”, afirmou o deputado Mazinho dos Anjos (PSDB), presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Casa de Leis.