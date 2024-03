Obra de ampliação da rampa do estaleiro em Itapemirim entra na fase final

Nesta quarta-feira (27), no Estaleiro Municipal de Itapemirim, na praia de Itaipava. Foi dia de concretar a nova rampa do estaleiro. A que já existia no local, era bem pequena, e para subir o barco era sempre uma enorme dificuldade.

Leia também: VÍDEO | Bispo se encontra com grávida salva por geladeira em Mimoso

Com a obra de ampliação, a rampa passará a medir 30 metros de largura e 15 de comprimento. O investimento de R$ 309.437,24 (trezentos e nove mil quatrocentos e trinta e sete reais e vinte e sete centavos) visa oportunizar que, um maior número de embarcações possam chegar ao local, para realizarem, com segurança, os reparos necessários e também as vistorias anuais.

A obra de ampliação está em sua fase final. Agora, o local vai passar pelo processo de cura do concreto, e a previsão é de que a nova rampa fique pronta na segunda quinzena de abril.

Considerada a Capital Estadual do Atum é do Dourado, Itapemirim conta com 650 embarcações cadastradas. A ampliação da rampa é uma importante conquista para a categoria.