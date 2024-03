Oito capixabas participarão de torneio internacional de vôlei de praia

O Chile será palco de um dos mais aguardados eventos esportivos do calendário internacional de vôlei de praia, e o Espírito Santo marcará presença com força, enviando quatro duplas de destaque para competir no Torneio Master Internacional. Ao todo serão seis duplas brasileiras na competição, que será entre 04 e 07 de abril, em Santiago.

Magda e Lili, Ângela e Carla, Bel e Tatá, além de Aline e Alessandra, são as representantes capixabas na disputa na categoria 50+. Com suas habilidades e determinação, essas atletas prometem fazer bonito nas areias chilenas, mostrando todo o talento que o vôlei de praia capixaba tem a oferecer.

Aliás, as duplas têm se preparado arduamente para alcançar um desempenho exemplar durante a competição. O treinador Marcos Vinícius Klippel, do Centro de Treinamento MVK, afirma que o seu time está pronto. “Todas são atletas amadoras e nós estamos trabalhando para refinar a técnica delas e definir bem as estratégias de jogo de cada uma. Tenho certeza que, com a dedicação que têm mostrado, trarão ótimos resultados pra casa”, disse.

Todavia, para Octaviana Domingos, ou apenas Tatá como é conhecida no meio, essa será a primeira participação em competição internacional. “O Torneio Master Internacional de Vôlei de Praia é uma oportunidade não apenas de competir em alto nível, mas também de vivenciar experiências enriquecedoras e criar laços com atletas de diferentes nacionalidades”.

Portanto, no início de abril, os olhos estarão voltados para as areias do Chile. Onde as duplas capixabas entrarão em ação, determinadas a brilhar e defender com honra as cores das bandeiras do Espírito Santo e do Brasil.